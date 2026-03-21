وفاة شخصين وإصابة ستة آخرين بحادث سير على طريق دمشق–حمص

حمص-سانا

توفي شخصان، وأصيب ستة آخرون، اليوم السبت، بحادث سير في منطقة حسياء على طريق دمشق ـ حمص، جراء الأحوال الجوية السائدة وتشكل الجليد.

وأوضح مدير الصحة في حمص الدكتور خالد الحمصي في تصريح لمراسل سانا، أن الحادث أسفر عن وفاة شخصين، وإصابة 6 آخرين، جرى نقل المصابين إلى مشافي مدينة حمص لتلقي العلاج.

وكانت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، أعلنت في منشور عبر قناة الدفاع المدني السوري على تلغرام في وقت سابق اليوم، أن الطريق الدولي دمشق ـ حمص يشهد في المنطقة الواقعة ابتداءً من حسياء ـ البريج ـ قارة ـ دير عطية ـ النبك ـ القسطل وحتى عدرا، هطولات مطرية ممزوجة بالثلج والبرد، وقد أدت هذه الهطولات إلى وقوع عدة حوادث انزلاق مأساوية للسيارات على الطريق.

وأكدت الدائرة على السائقين مرتادي طريق دمشق ـ حمص في المواقع المذكورة، ضرورة القيادة بحذر، وتخفيف السرعة بشكل تدريجي، وتجنب استخدام المكابح بشكل مفاجئ لتجنب الانزلاق والتصادم، والتأكد من تركيب الإطارات الشتوية المانعة للانزلاق على الطرقات.

واستجابت فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث يوم أمس الجمعة لـ 5 حوادث سير في عموم سوريا، أسفرت هذه الحوادث عن إصابة رجل، تم نقله للمشفى من قبل المدنيين، وقامت فرق الدفاع المدني بإزالة آثار الحوادث وأمنت أماكنها والتأكد من عدم وجود أي إصابات أخرى.

