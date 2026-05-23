إدارة الحج والعمرة بسوريا تشكل فرق المشاعر ضمن سبعة قطاعات لموسم ‏حج 1447هـ

دمشق-سانا
أصدرت إدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف السورية قراراً يقضي بتشكيل فرق المشاعر (منى يوم التروية، وعرفات، ومنى أيام التشريق) لموسم حج 1447هـ – 2026 م.
ووفق القرار الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم السبت، شُكّلت فرق المشاعر ضمن سبعة قطاعات، يضم كلٌّ منها فرق التروية وعرفات ومنى أيام التشريق، إضافةً إلى تحديد مشرفي القطاعات ومعاونيهم.
كما نص القرار على تشكيل فريق “الكوسترات”، إلى جانب تشكيل فريق لمراقبة إعاشة المشاعر.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود إدارة الحج والعمرة لتعزيز العمل المؤسسي، وتطوير آليات التنسيق والمتابعة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدّمة للحجاج السوريين في المشاعر المقدسة.
وكانت وزارة الأوقاف السورية أعلنت في الـ 15 من الشهر الجاري عن زيادة المملكة العربية السعودية الحصة المخصصة للحجاج السوريين لهذا الموسم بمقدار 2000 تأشيرة حج إضافية، ليصبح العدد الإجمالي لحصة سوريا 24500 حاجٍّ وحاجّة لموسم حج 1447 هـ – 2026 م.