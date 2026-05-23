إدارة الحج والعمرة بسوريا تشكل فرق المشاعر ضمن سبعة قطاعات لموسم ‏حج 1447هـ

دمشق-سانا

أصدرت إدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف السورية قراراً يقضي ‏بتشكيل فرق المشاعر (منى يوم التروية، وعرفات، ومنى أيام التشريق) ‏لموسم حج 1447هـ – 2026 م.

ووفق القرار الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم السبت، شُكّلت فرق المشاعر ‏ضمن سبعة قطاعات، يضم كلٌّ منها فرق التروية وعرفات ومنى أيام ‏التشريق، إضافةً إلى تحديد مشرفي القطاعات ومعاونيهم.

كما نص القرار على تشكيل فريق “الكوسترات”، إلى جانب تشكيل فريق ‏لمراقبة إعاشة المشاعر.

ويأتي هذا القرار في إطار جهود إدارة الحج والعمرة لتعزيز العمل ‏المؤسسي، وتطوير آليات التنسيق والمتابعة، والارتقاء بجودة الخدمات ‏المقدّمة للحجاج السوريين في المشاعر المقدسة.

وكانت وزارة الأوقاف السورية أعلنت في الـ 15 من الشهر الجاري عن ‏زيادة المملكة العربية السعودية الحصة المخصصة للحجاج السوريين لهذا ‏الموسم بمقدار 2000 تأشيرة حج إضافية، ليصبح العدد الإجمالي لحصة ‏سوريا 24500 حاجٍّ وحاجّة لموسم حج 1447 هـ – 2026 م.