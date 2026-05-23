إدارة الحج والعمرة بسوريا تشكل فرق المشاعر ضمن سبعة قطاعات لموسم ‏حج 1447هـ

DSC04808 scaled 1 إدارة الحج والعمرة بسوريا تشكل فرق المشاعر ضمن سبعة قطاعات لموسم ‏حج 1447هـ

دمشق-سانا

أصدرت إدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف السورية قراراً يقضي ‏بتشكيل فرق المشاعر (منى يوم التروية، وعرفات، ومنى أيام التشريق) ‏لموسم حج 1447هـ – 2026 م.

ووفق القرار الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم السبت، شُكّلت فرق المشاعر ‏ضمن سبعة قطاعات، يضم كلٌّ منها فرق التروية وعرفات ومنى أيام ‏التشريق، إضافةً إلى تحديد مشرفي القطاعات ومعاونيهم.

كما نص القرار على تشكيل فريق “الكوسترات”، إلى جانب تشكيل فريق ‏لمراقبة إعاشة المشاعر.

ويأتي هذا القرار في إطار جهود إدارة الحج والعمرة لتعزيز العمل ‏المؤسسي، وتطوير آليات التنسيق والمتابعة، والارتقاء بجودة الخدمات ‏المقدّمة للحجاج السوريين في المشاعر المقدسة.

وكانت وزارة الأوقاف السورية أعلنت في الـ 15 من الشهر الجاري عن ‏زيادة المملكة العربية السعودية الحصة المخصصة للحجاج السوريين لهذا ‏الموسم بمقدار 2000 تأشيرة حج إضافية، ليصبح العدد الإجمالي لحصة ‏سوريا 24500 حاجٍّ وحاجّة لموسم حج 1447 هـ – 2026 م.

مديرية التربية في درعا تبدأ بتزويد مدارس المحافظة بمازوت التدفئة
وزير الطاقة: عودة موارد الجزيرة لأبناء الوطن تعني فتح بابٍ واسع لإعادة الإعمار
قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في الإعلام… دورة تدريبية للشباب بدمشق
الهلال الأحمر السوري يؤكد استمرار تقديم خدماته في اللاذقية وطرطوس وحماة
 لجنة انتخابات مجلس الشعب تلتقي وفداً من تلبيسة بريف حمص للاستماع لآرائهم
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك