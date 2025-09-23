هيئة المنافذ السورية تبحث مع مفوضية اللاجئين التعاون المشترك في ملف عودة اللاجئين

photo 2025 09 23 00 21 59 هيئة المنافذ السورية تبحث مع مفوضية اللاجئين التعاون المشترك في ملف عودة اللاجئين

دمشق-سانا

بحث رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية قتيبة بدوي، مع وفد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برئاسة “غونزالو فارغاس يوسا”، رئيس بعثة المفوضية في سوريا، سبل تطوير التعاون الثنائي بين الجانبين.

photo 2025 09 23 00 21 58 هيئة المنافذ السورية تبحث مع مفوضية اللاجئين التعاون المشترك في ملف عودة اللاجئين

وتناول النقاش خلال لقاء مشترك في مقر الهيئة بدمشق، التعاون في ملف عودة اللاجئين السوريين من دول الجوار والدول الأخرى، وضرورة تقديم التسهيلات اللازمة لضمان عودة كريمة وآمنة، إلى جانب استعراض المشاريع المقترحة بين الجانبين، للعامين 2025/2026.

وعبر غونزالو عن شكره وتقديره للجهود التي تبذلها الهيئة، في تطوير المنافذ والخدمات المقدمة للمسافرين بشكل عام وللعائدين بشكل خاص، مشيداً بحسن اختيار الكوادر العاملة في المنافذ، وطريقة تعاملهم مع المسافرين والزائرين.

كما أشار إلى مستوى التعاون والتنسيق القائم بين الهيئة والمفوضية، معتبراً أن هذا التعاون يعد نموذجاً يحتذى به ويستحق التعميم على المستوى الدولي.

من جانبه، قدم بدوي عرضاً شاملاً حول آلية العمل في الهيئة، ومسار تطوير وتنظيم العمل منذ التحرير وحتى اليوم، وتطرق إلى المشاريع المنفذة بالتعاون مع المفوضية والعقبات التي تواجهها، إضافةً إلى الأفكار والخطط المستقبلية الهادفة إلى تعزيز كفاءة المنافذ وتطويرها.

photo 2025 09 23 00 21 59 1 هيئة المنافذ السورية تبحث مع مفوضية اللاجئين التعاون المشترك في ملف عودة اللاجئين

وأكّد الجانبان في ختام اللقاء، حرصهما على الاستمرار في تعزيز التعاون المشترك وتطويره خلال المرحلة المقبلة، بما يخدم الأهداف الإنسانية ويعزز دور المنافذ السورية كبوابات عبور آمنة وفاعلة.

وكان مدير العلاقات العامة في الهيئة مازن علوش كشف في وقت سابق أن نحو مليون مواطن سوري عادوا إلى سوريا للاستقرار بشكل نهائي وذلك عبر المنافذ البرية والبحرية، وذلك منذ التحرير وحتى 30 آب الماضي.

إزالة تعديات واسعة على شبكة المياه الرئيسية المغذية لمنطقة قدسيا
حملة شعبية في بصرى الشام تعيد تأهيل الطرقات وتزيل آثار الدمار في المدينة الأثرية
وزير الثقافة يبحث مع رئيس هيئة التخطيط والإحصاء وضع قاعدة بيانات للقطاع الثقافي السوري
وزارة النفط تخفض مدة استلام أسطوانة الغاز إلى 25 يوماً
حرفة بسيطة تتحول إلى مشروع عائلي صغير
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك