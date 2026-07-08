نيكي الياباني يتراجع متأثراً بخسائر التكنولوجيا وضغوط أسهم الرقائق

طوكيو-سانا



تراجع المؤشر نيكي الياباني في تعاملات متقلبة، اليوم الأربعاء، متأثراً ‌بخسائر أسهم التكنولوجيا، بعدما سجل المؤشر ناسداك خسائر حادة خلال الليل.



وذكرت وكالة “رويترز” أن المؤشر نيكي انخفض 0.72 بالمئة إلى 67763.91 نقطة بحلول ⁠الساعة 01:57 بتوقيت غرينتش، كما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.62 بالمئة إلى 4037.16 نقطة.



وتعرضت أسهم التكنولوجيا لضغوط بعد أن أغلق المؤشر ناسداك منخفضاً بشكل حاد، أمس الثلاثاء، متأثراً بتراجع سهم ‌ميكرون ⁠تكنولوجي وشركات أخرى لصناعة الرقائق، وسط مخاوف متزايدة بشأن موجة الصعود المدفوعة بالذكاء الاصطناعي في وول ⁠ستريت.



وقال دايسوكي هاشيزومي، كبير المحللين في دايوا للأوراق المالية: “لا يستطيع المستثمرون استعادة ⁠ثقتهم بالكامل في أسهم الذكاء الاصطناعي.