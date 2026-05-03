الملتقى السوري الأردني للحوار الأكاديمي والعلمي يبحث توسيع الشراكات العلمية والبحثية

عمان-سانا

شهد الملتقى السوري–الأردني للحوار الأكاديمي والعلمي المنعقد في العاصمة الأردنية عمان، انعقاد الجلسة الحوارية “التحالف من أجل التعليم العالي السوري”، بمشاركة وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي ونظيره الأردني عزمي محافظة.

وتركزت الجلسة التي عقدت بحضور عدد من رؤساء الجامعات من الجانبين، حول بحث آفاق توسيع الشراكات العلمية والبحثية بين الجامعات السورية والأردنية، وتبادل الخبرات الأكاديمية.

وتمت مناقشة تطوير البرامج التعليمية بما ينسجم مع متطلبات المرحلة، إضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي التطبيقي، والارتقاء بجودة مخرجات التعليم العالي وربطها باحتياجات التنمية.

وخلال الجلسة، أكد الوزير الحلبي أهمية استمرار هذا النوع من الحوارات المؤسسية المباشرة، لما له من دور محوري في تعميق التكامل الأكاديمي العربي، وبناء جسور تعاون مستدامة بين الجامعات، بما يسهم في تطوير البيئة التعليمية، وفتح آفاق أوسع أمام الطلبة والكوادر الأكاديمية في البلدين.

واعتبر الوزير الحلبي أن الملتقى يشكّل محطة مفصلية في مسار تطوير العمل العلمي المشترك، كونه يفتح آفاقاً واسعة أمام بناء شراكات معرفية مستدامة، وتعزيز التكامل بين المؤسسات الجامعية، وتطوير البرامج التعليمية بما ينسجم مع متطلبات العصر والتحولات العالمية المتسارعة في قطاع التعليم العالي.

وأشار الوزير الحلبي إلى أن هذا الحوار الأكاديمي يعد نموذجاً متقدماً للتعاون العربي المؤسسي القائم على توظيف المعرفة في خدمة التنمية، وبناء القدرات العلمية، وتحديث نظم التعليم، وتطوير البحث العلمي التطبيقي، بما يسهم في تعزيز حضور الجامعات العربية إقليمياً ودولياً.

وكانت انطلقت فعاليات الملتقى اليوم الأحد، في الجامعة الألمانية الأردنية بالعاصمة عمان، بالتعاون مع الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي DAAD ضمن مشروع “الابتكار في القطاع الأكاديمي السوري”، الذي يستمر على مدى يومين، بمشاركة خبراء وأكاديميين وشركاء دوليين.

ويعقد الملتقى في إطار تعزيز التنسيق الأكاديمي وتطوير مسارات التعاون المشترك بين مؤسسات التعليم العالي في البلدين الشقيقين سوريا والمملكة الأردنية الهاشمية.