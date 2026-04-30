مراسلون بلا حدود: سوريا تتقدم 36 مرتبة في المؤشر العالمي لحرية الصحافة لعام 2026

دمشق-سانا

أصدرت منظمة “مراسلون بلا حدود” اليوم الخميس، تصنيفها السنوي لمؤشر حرية الصحافة في العالم لعام 2026.

وذكر التقرير أنه وفق المؤشر العالمي لحرية الصحافة، حققت سوريا نقلة إيجابية بصعودها إلى المرتبة 141 في عام 2026، بعد أن كانت في المرتبة 177 في عام 2025.

وأضاف التقرير: “سوريا حققت تقدماً غير مسبوق بـ (36) مرتبة بعد سقوط نظام بشار الأسد الديكتاتوري ،بعد سنوات قضتها في قائمة أسوأ عشرة بلدان في العالم ضمن قائمة حرية الصحافة.

وأكد التقرير أن سوريا سجلت في المؤشرات الخمسة، وهي المؤشر السياسي والاقتصادي والتشريعي والاجتماعي والأمني تحسناً ملحوظاً، ولا سيما الإطار القانوني الآخذ في التراجع بشكل مهول بأغلب بلدان المنطقة، وهو الذي أضحى بمثابة الرافعة الرئيسية لتطور ظروف ممارسة المهنة في سوريا.

اتفاقية تفاهم بين المعهد الدبلوماسي السوري ومعهد سعود الفيصل لتعزيز التعاون
الجامعة الافتراضية تؤجل امتحانات مراكزها بالسعودية خلال عطلة عيد الأضحى
وفد قضائي سوري يزور دائرة السجل العقاري في محكمة برلين الوسطى في ألمانيا
وزير النقل السوري يبحث في إسطنبول مع نظيريه السعودي والتركي تطوير الربط السككي
وفد سوريا يشارك في فعاليات المؤتمر الدولي الخامس للمركز السعودي للتحكيم التجاري
