مقتطف من كلمة الرئيس الشرع خلال لقائه وجهاء وأعيان محافظتي اللاذقية وطرطوس في قصر الشعب بدمشق
معرض توثيقي للثورة السورية في كلية العمارة بجامعة حمص
مسؤولون في دمشق وريفها: حملة “ريفنا أخضر” مشروع متكامل قائم على المتابعة والمسؤولية
”سوا منكمل الحكاية” معرض للحرف التراثية والأعمال اليدوية في قلعة دمشق بمناسبة ذكرى النصر
دورة لصناعة تحف الريزن ضمن معرض “سوا منكمل الحكاية” في قلعة دمشق
افتتاح الحاضنة التقنية في جامعة قرطبة الخاصة بحلب لدعم الابتكار وربط الطلاب بسوق العمل
شركات سعودية تعزز مسار الإعمار في سوريا عبر منصة معرض بيلدكس في مدينة المعارض بريف دمشق
السفارة القطرية بدمشق تقيم حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر
