مسؤولون في دمشق وريفها: حملة “ريفنا أخضر” مشروع متكامل قائم على المتابعة والمسؤولية

إعادة تأهيل مركز غسيل الكلى في معرة النعمان لتخفيف معاناة الأهالي العائدين إلى المدينة
وفد من وزارة الخارجية يستكمل التحضيرات لإعادة افتتاح قنصلية سوريا في بون (محدث)
من أجواء احتفال أهالي حلب بذكرى النصر والتحرير
احتفالية شعبية لأهالي بانياس بمناسبة ذكرى النصر والتحرير
سانا تستطلع آراء عدد من المواطنين حول الوضع في مدينة اللاذقية بعد بسط الأمن والاستقرار والتصدي لفلول النظام البائد
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى