مجلس الوزراء القطري يرحّب بنتائج مباحثات أمير قطر والرئيس الشرع

الدوحة-سانا

رحّب مجلس الوزراء القطري خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، بنتائج المباحثات التي أجراها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس أحمد الشرع، والتي تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى مناقشة أبرز التطورات الإقليمية والدولية.

وأكد المجلس في بيان له نشرته وكالة الأنباء القطرية “قنا”، أن هذه المباحثات قد أسهمت في تعزيز علاقات البلدين الشقيقين، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

وكان الرئيس الشرع التقى يوم الأربعاء الماضي في الدوحة أمير قطر، حيث عقدا اجتماعاً أكدا خلاله أهمية العلاقات الثنائية وضرورة تطويرها في مختلف المجالات، ولا سيما في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية، وتعزيز مسارات الربط التجاري بين البلدين.

كما نشر الرئيس الشرع تدوينة عبر منصة “إكس” قال فيها: “أجريتُ لقاءً أخوياً مع صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عكس عمق التفاهم بين بلدينا، وفتح آفاقاً أوسع للعمل المشترك في المجالات المهمة، ولا سيما الطاقة والاستثمار والربط التجاري”، مجدداً تضامن سوريا مع دولة قطر إزاء التهديدات التي تمس أمنها وسيادتها.