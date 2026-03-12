حاكم مصرف سوريا المركزي: توسيع العلاقات المصرفية وخدمة الجاليات في الخارج

‏‏دمشق-سانا

‏أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، أن المصرف يعمل على بناء علاقاته مع المصارف المركزية والمصارف التجارية في العالم، على أساس تعزيز العلاقات المالية والاقتصادية مع الدول الأخرى وخدمة الجاليات السورية في عالم الاغتراب.

‏وأوضح الحصرية في تصريح اليوم الخميس، أن هذه الجاليات عانت الأمرين خلال أكثر من خمسة عشر عاماً من العقوبات، مشيراً إلى أن مصرف سوريا المركزي هو لكل السوريين سواء داخل سوريا أو في عالم الاغتراب.

‏وكان مصرف سوريا المركزي أعلن في الثامن والعشرين من شباط الماضي استكمال إجراءات تسوية علاقاته المصرفية مع البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وإعادة فتح حسابه لديه، وتعزيز اندماج سوريا في النظام المالي العالمي.

