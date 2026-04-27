وزير الطوارئ يشارك في جلسة حوارية على هامش أعمال منتدى التأثير الإسلامي 2026 في إسطنبول

إسطنبول-سانا

شارك وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح في جلسة حوارية بعنوان “تعزيز الصمود من خلال تقوية البنية التحتية للرعاية الصحية في المناطق المتأثرة بالأزمات ودور المؤسسات الخيرية”، وذلك على هامش أعمال منتدى التأثير الإسلامي 2026 المنعقد في مدينة إسطنبول.

وتناولت الجلسة سبل تعزيز جاهزية الأنظمة الصحية في مواجهة الأزمات والكوارث، إلى جانب إبراز الدور الحيوي للمؤسسات الخيرية في سد الفجوات وتقديم الدعم الإنساني المستدام، ولا سيما في المناطق الأكثر تضرراً.

وأكد الصالح في مداخلته أهمية تطوير البنية التحتية للقطاع الصحي، وتعزيز الشراكات بين الجهات الحكومية والمنظمات الإنسانية والمؤسسات الخيرية، بما يسهم في رفع كفاءة الاستجابة للطوارئ وضمان استمرارية الخدمات الصحية للسكان في مختلف الظروف.

