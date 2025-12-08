بحضور الرئيس الشرع… عرض عسكري للجيش العربي السوري بدمشق

دمشق-سانا

شهدت دمشق صباح اليوم، عرضاً عسكرياً نظمته وزارة الدفاع بمناسبة الذكرى الأولى لتحرير سوريا، وذلك بحضور الرئيس أحمد الشرع وعدد من الوزراء والقادة العسكريين.

وشارك في العرض العسكري، الذي انطلق من مطار المزة مروراً بأوتوستراد المزة فساحة الأمويين وصولاً إلى ساحة الجمارك، مختلف الفرق والتشكيلات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، في تأكيد على الجهوزية العالية للجيش العربي السوري بمختلف تشكيلاته، في الدفاع عن وحدة الأراضي السورية وسيادتها.

وتخلل العرض تحليق مروحيات الجيش فوق سماء دمشق، وإلقاء الورد وقصاصات ورقية تتضمن عبارات وطنية، إضافة إلى تحليق 14 طياراً شراعياً فوق ساحة الأمويين بالتزامن مع العرض العسكري.

واحتشد آلاف المواطنين لمشاهدة العرض، رافعين العلم السوري وسط هتافات تعبر عن فرحتهم بالتحرير وانتصار الثورة السورية.

حضر العرض كل من وزراء الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، والدفاع اللواء مرهف أبو قصرة، والداخلية أنس خطاب، ومحافظ دمشق ماهر مروان إدلبي، إضافة إلى عدد من القادة العسكريين.

فرحة المواطنين

وعبّر المواطنون الذين حضروا العرض العسكري عن فخرهم واعتزازهم بالجيش، وما أظهرته من جاهزية عالية وانضباط.

وأكد ميناس بركة أن سوريا الآن بأمان بعد سنوات من الخوف من جرم النظام البائد، قائلة: “أصبحنا نشاهد المروحيات تلقي الورود بدل البراميل”.

من جهته، أوضح أحمد حاج محمد أن ما شاهده اليوم في هذا العرض كان محط فخر واعتزاز للسوريين، حيث باتت الفرحة والأمل بمستقبل أفضل لسوريا، ترتسم على وجوه جميع المواطنين من كبار وصغار، بعد سنوات من المعاناة.

بدوره، أشار إياد سليق وصديقه مصعب بلال الداية، إلى أن الحضور الشعبي الواسع لمشاهدة هذا العرض دليل على الاعتزاز بالتضحيات التي قدمها الثوار، والدور الكبير الذي يقوم به الجيش في حماية البلاد، مبيناً ان مشاركة الرئيس الشرع السوريين بهذه الاحتفالات محط فخر بأن يكون رئيس البلاد قريباً من الناس.

في حين، لفت إبراهيم الأحمد إلى أن الخطوات التي تقوم بها الدولة منذ التحرير تسهم في إعادة النهوض بالبلاد في مختلف القطاعات بعد سنوات صعبة عاشها السوريون في ظل النظام البائد.

وعبرت الشابة سما سليق عن فخرها بما تشهده سوريا من استقرار وأمن عمّ المحافظات السورية، منوهةً بالتضحيات التي قدمت في سبيل انتصار الثورة السورية، بينما عبرت الطفلة إيمان التقي، عن سعادتها الكبيرة بالاحتفالات والعرض العسكري، وحضور الرئيس الشرع مكان العرض، مؤكدةً أن الفرحة كانت “كبيرة جداً”، وأن أمنيتها هي أن تبقى سوريا بخير دائماً.

ويحتفل الشعب السوري اليوم، بالذكرى الأولى لتحرير سوريا من النظام البائد، حيث خرج الملايين إلى ساحات المدن والبلدات للمشاركة في هذه المناسبة منذ الصباح للتعبير عن فرحهم وأملهم بمستقبل مشرق ومليء بالسلام والحرية والازدهار لبلادهم.