مباحثات سورية أردنية في إسطنبول لتعزيز التعاون البرلماني بين البلدين

إسطنبول-سانا

بحث وفد برلماني سوري مع وفد من مجلس النواب الأردني، تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 152 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في إسطنبول بتركيا.

وذكرت قناة مجلس الشعب عبر التلغرام اليوم الأحد أن اللقاء الذي جرى أمس ركز على تبادل الخبرات، وخاصة في مجالات الحوكمة والتعليم والصحة، بما يسهم في دعم جهود إعادة بناء مؤسسات الدولة السورية.

وأشار الجانبان الى أهمية تعزيز التنسيق في الملفات الأمنية والاقتصادية، ولا سيما ضبط الحدود وتسهيل حركة التبادل التجاري، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز الاستقرار في المنطقة.

ورحب الوفد السوري بالموقف الأردني الداعم لسيادة سوريا ووحدة أراضيها مؤكداً أن استقرار سوريا يشكل ركيزة أساسية لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.

ويرأس الوفد السوري الفائز في انتخابات مجلس الشعب، محمد سعدي سكريّة، ويضم كلاً من الفائز في الانتخابات ياسر الشحادة، وعضو اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب عماد برق.

وانطلقت يوم الأربعاء الفائت في مدينة إسطنبول التركية أعمال الدورة الـ 152 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، تحت شعار: غرس الأمل، وإرساء السلام، وضمان العدالة للأجيال القادمة، وذلك بمشاركة سوريا بعد انقطاع دام سنوات.

استمرار معاناة الأهالي أثناء عبورهم للجسر القديم الذي يربط بين ضفتي نهر الفرات في مدينة الرقة
تركيا تتولى قيادة قوة السلام التابعة للناتو في كوسوفو
بحضور وزير الأوقاف.. مديرية الحج والعمرة تنظم ندوة الحج الأولى في مكة المكرمة
وزير الخارجية التركي: ناقشنا الخطوات المشتركة التي يمكن اتخاذها لضمان أمن سوريا بشكل كامل
مدير منظمة العمل العربية: عودة سوريا إلى المنظمة بداية جديدة لتطوير السياسات العمالية
