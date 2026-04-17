مباحثات سورية أردنية لتعزيز المشاريع التنموية المشتركة

دمشق-سانا

بحث مدير عام صندوق التنمية السوري، صفوت رسلان، مع سفير الأردن لدى سوريا، سفيان القضاة، اليوم الخميس، التعاون في المشاريع الاستراتيجية التنموية المشتركة بين البلدين، بهدف إيجاد فرص جديدة بما ينسجم مع برامج الصندوق التنموية والتجارب الأردنية الناجحة، ولا سيما في قطاعي التعليم والصحة، وذلك في مقر الصندوق بدمشق.

وبيّن رسلان أنّ اللقاء كان بنّاءً ويعكس متانة العلاقات السورية الأردنية ويفتح آفاقاً أوسع للتكامل التنموي، مشيراً إلى أن صندوق التنمية السوري يعمل على تحويل مخرجات الاجتماعات السورية الأردنية إلى برامج تنفيذية وشراكات استراتيجية تُترجم إلى أثر ملموس على الأرض، إضافة إلى الاستمرار في بناء نموذج تعاون قائم على الثقة والإنجاز المشترك.

وشدّد السفير القضاة، خلال اللقاء، على حرص المملكة الأردنية الهاشمية على تعزيز روابط التعاون مع سوريا في مختلف المجالات، مؤكداً تطلع بلاده إلى تطوير شراكات عملية تسهم في دعم مسارات التنمية المستدامة وتحقيق نتائج تنموية ملموسة.

ولفت السفير القضاة، في تصريح صحفي عقب اللقاء، إلى أن الاجتماع تطرق للمشاريع التنموية التي ممكن أن نعمل بها في الأردن وسوريا كشراكة استراتيجية واحدة تكاملية ما بين البلدين، لافتاً إلى أن صندوق التنمية السوري مؤسسة وطنية تحمل على كاهلها القيام بالمشاريع التنموية الداخلية، وأن الأردن عازم على العمل بجهد كبير لتقديم كل الدعم والمساندة لسوريا.

وكان رسلان بحث أمس الأربعاء مع وفد من اتحاد المنظمات الأهلية في العالم الإسلامي برئاسة أيوب إقبال، سبُل إجراء شراكات تنموية جديدة.