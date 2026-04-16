وفد من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان يطّلع على أوضاع النزلاء في سجن عدرا بريف دمشق

ريف دمشق-سانا

اطلع وفد من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، على واقع السجن وظروف الاحتجاز في سجن عدرا المركزي بريف دمشق.

وذكرت وزارة الداخلية عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس، أنه ترأس الوفد الذي زار السجن مديرة مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في سوريا هوما خان، حيث اطلعوا أيضاً على الإجراءات المتبعة لضمان معاملة النزلاء وفق المعايير الدولية.

وأشارت الوزارة إلى أن الوفد قام بجولة في مرافق السجن، وعقد اجتماعاً مع إدارته بحث خلاله آليات العمل المتبعة، إضافة إلى مقابلة عدد من النزلاء والاستماع إلى ملاحظاتهم، والاطلاع على الخدمات المقدمة لهم.

وأكدت وزارة الداخلية حرصها المستمر على تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل، وضمان معاملة النزلاء بما يصون كرامتهم ويحفظ حقوقهم.

وتأتي هذه الزيارة في سياق تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال تطوير بيئة الاحتجاز، بما ينسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.