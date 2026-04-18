مذكرة تفاهم بين سوريا وتركيا لتعزيز التعاون في مجالات الأسرة والخدمات الاجتماعية

أنطاليا-سانا

وقعت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية مذكرة تفاهم مع وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية، لدعم الجهود المبذولة، وتطوير وتعزيز التعاون في مجالات الأسرة والخدمات الاجتماعية.

ووقعت المذكرة في أنطاليا، اليوم السبت، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات، ووزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية ماهينور أوزدمير غوكطاش.

التعاون في تطوير المشاريع

ويأتي توقيع المذكرة تأكيداً من الوزارتين على أن للأسرة والمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن حصة كبيرة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والرفاهية في البلدين، إلى جانب الالتزام المشترك بمواجهة التحديات التي تتعرض لها سوريا وتركيا، على المستويين الوطني والعالمي.

وتهدف المذكرة إلى التعاون في تطوير المشاريع وتبادل المعلومات والخبرات لتمكين الأسرة والمرأة، والإدماج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن في الحياة الاجتماعية، وتطوير وتعزيز فعالية الخدمات الاجتماعية والمساعدة الاجتماعية المقدمة للأسر والنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.

مدة المذكرة ثلاث سنوات

وتعد المذكرة سارية العمل اعتباراً من تاريخ توقيعها، ولمدة ثلاث سنوات، ويتم تجديدها تلقائياً لفترات متتالية، مدة كل منها سنة واحدة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر بإنهائها كتابياً عبر القنوات الرسمية قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء المذكرة، مع الإشارة إلى أن الإنهاء لا يؤثر على الأنشطة الجاري تنفيذها إلى حين اكتمالها.

وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات شاركت أمس ضمن فعاليات منتدى أنطاليا الدبلوماسي، بجلسة حوارية حول مسار سوريا نحو الاستقرار .