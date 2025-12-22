سوريا واليابان تبحثان تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والمالية

دمشق-سانا

بحث وزير المالية السوري محمد يسر برنية مع نائب وزير الخارجية الياباني يوهيني أونيشي، والوفد المرافق، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجالات الاقتصادية والمالية.

وتناول اللقاء الذي عقد في الوزارة بدمشق اليوم، أهمية الدور الياباني في دعم مسيرة التنمية والتعافي وإعادة الإعمار في سوريا، وآفاق توسيع التعاون الاقتصادي، إلى جانب التأكيد على ضرورة تشجيع المستثمرين اليابانيين على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق السورية، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

كما استعرض الجانبان عدداً من الخيارات والآليات الممكنة للتعامل مع ملف الديون بما يخدم مصالح الطرفين، ويسهم في تعزيز التعاون المالي المستقبلي.

وأكد الجانبان حرصهما على مواصلة الحوار والتنسيق، بما يسهم في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين سوريا واليابان.

وتأتي هذه المباحثات في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة السورية لإعادة تنشيط علاقاتها الاقتصادية والمالية مع الدول الصديقة، ولا سيما اليابان، التي تُعد من الدول الرائدة عالمياً في مجالات التنمية، والتكنولوجيا، وإعادة الإعمار.