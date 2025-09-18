الاتحاد الأوروبي يدعم خارطة الطريق لحل أزمة السويداء وتعزيز الاستقرار بسوريا

بروكسل-سانا

رحب الاتحاد الأوروبي، اليوم، بالإعلان عن اعتماد خارطة طريق لمعالجة الأزمة في محافظة السويداء، باعتبارها خطوة للتوصل إلى حل مستدام يحافظ على أمن سوريا واستقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها.

وقالت المتحدثة الرئيسية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد أنيتا هيبر في تصريح بشأن خارطة الطريق المتفق عليها بين سوريا والأردن والولايات المتحدة بشأن السويداء: “نحن نشجع التنفيذ السريع للاتفاق واستمرار الحوار بين جميع الأطراف، بهدف التوصل إلى حل مستدام يحمي جميع السوريين دون تمييز ويحافظ على أمن سوريا واستقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها”.

وأضافت هيبر: “يواصل الاتحاد الأوروبي دعوته السلطات الانتقالية إلى ضمان انتقال سياسي شامل يلبي تطلعات جميع السوريين”.

وأول أمس توصل اجتماع ثلاثي سوري أردني أمريكي إلى اعتماد خارطة طريق بشأن الوضع في محافظة السويداء وتعزيز الاستقرار في جنوب سوريا.

ورحبت دول عديدة، عربية وغربية، باعتماد خارطة الطريق، من بينها فرنسا والسعودية، والإمارات وقطر وتركيا وليبيا واليمن.