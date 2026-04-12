وصول الوفد الوزاري السوري إلى الأردن للمشاركة في أعمال مجلس التنسيق الأعلى بين البلدين

عمان-سانا

وصل الوفد الوزاري للجمهورية العربية السورية برئاسة وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني إلى المملكة الأردنية الهاشمية اليوم الأحد، للمشاركة في أعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى بين البلدين.

وكان في استقبال الوفد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي.

والتقى الوزير الشيباني مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، وذلك قبيل بدء جلسات الاجتماع الوزاري لمجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني.

وانطلقت بعد اللقاء أعمال الاجتماع الوزاري لمجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني، بمشاركة وفدي البلدين.

