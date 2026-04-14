سوريا والسعودية تبحثان الإجراءات التنفيذية لاتفاقية شركة طيران “فلاي ناس سوريا”

دمشق-سانا

بحث رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السورية عمر الحصري خلال اجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي مع الرئيس التنفيذي لشركة “فلاي ناس” السعودية بندر بن عبد الرحمن المهنا، الإجراءات التنفيذية لاتفاقية تأسيس شركة طيران “فلاي ناس سوريا” الموقعة بين الجانبين قبل شهرين، وذلك بحضور مساعد وزير الاستثمار في المملكة العربية السعودية عبد الله بن علي الدبيخي.

وذكرت الهيئة، عبر قناتها على التلغرام اليوم الثلاثاء، أنه جرى خلال الاجتماع، الاتفاق على المواعيد المحددة للمخرجات التنفيذية، وبحث سبل تسريع تنفيذ بنود الاتفاقية واستكمال المتطلبات القانونية والتنظيمية بكفاءة عالية.

كما أقر الطرفان خطة عمل مشتركة لإطلاق الشركة الجديدة وفق أعلى المعايير التشغيلية الدولية، بما يسهم في تطوير قطاع النقل الجوي في سوريا وتوسيع شبكة الربط الإقليمي والدولي.

استئناف الرحلات بين دمشق والرياض

وفي خطوة عملية لتعزيز حركة النقل الجوي، اتُّفق الجانبان على إعادة تشغيل الرحلات الجوية المباشرة بين دمشق والرياض اعتباراً من يوم الأحد الموافق 19 نيسان الجاري، بما يسهم في تنشيط حركة السفر والتبادل بين البلدين.

وأكد الجانبان أن المشروع يشكّل خطوة استراتيجية لدعم وتحديث قطاع الطيران المدني، وتعزيز بيئة الاستثمار المشترك، وخلق فرص عمل نوعية، بما ينسجم مع توجهات تطوير قطاع النقل الجوي.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي مستشار الشأن السوري في وزارة الاستثمار السعودية أحمد المحايري، ومن الجانب السوري معاونو رئيس الهيئة العامة ومديرو الإدارات والفرق الفنية والقانونية من الجانبين،

وتأتي هذه التفاهمات في إطار الجهود الرامية إلى تنشيط العلاقات الاقتصادية والخدمية بين سوريا والسعودية، واستعادة فاعلية قطاع الطيران السوري، عبر شراكات استراتيجية تسهم في تطوير بنيته التحتية والتشغيلية وتوسيع خدماته.