سوريا وإسبانيا تبحثان تعزيز التعاون في مجال إدارة الكوارث

دمشق-سانا

بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح اليوم الإثنين مع القائم بأعمال السفارة الإسبانية في سوريا فرانسيسكو خابيير بوغا يوبيس والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال إدارة الكوارث، وذلك خلال لقائهما في مقر الوزارة بدمشق.

وأكد الوزير الصالح خلال اللقاء أهمية الاستفادة من الخبرات الإسبانية، ولا سيما في أنظمة الإنذار المبكر، وتنسيق الاستجابة، وإدارة الموارد، ومجالات حماية المدن القديمة والإنقاذ المائي، بما يتناسب مع طبيعة التحديات التي تواجهها سوريا.

وشدد الجانبان على ضرورة بناء شراكات فاعلة بين دول البحر المتوسط لمواجهة المخاطر المشتركة، وتعزيز تبادل الخبرات مع الشركاء الدوليين، بما يسهم في تطوير قدرات الاستجابة والجاهزية.

وأشار الوزير الصالح إلى أن الكوارث لا تعترف بالحدود، ما يستدعي تعاوناً دولياً يتجاوزها، ويضمن حماية المدنيين والحد من آثار المخاطر المختلفة.

وتسعى وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث إلى توسيع نطاق التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجالات إدارة المخاطر والاستجابة للكوارث، في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بالتغيرات المناخية والكوارث الطبيعية، إضافة إلى الحاجة لتعزيز البنية المؤسسية والتقنية في هذا القطاع الحيوي.

الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك