الهلال الأحمر القطري يطلق مشروعاً إنسانياً في محافظتي إدلب وحلب

دمشق-سانا

أطلق الهلال الأحمر القطري، اليوم الأحد، مشروعاً إنسانياً في قرى وبلدات محافظتي إدلب وحلب، للتخفيف من معاناة المتضررين، وتمكين الأسر السورية الأكثر احتياجاً من الوصول إلى الغذاء.

ويستهدف المشروع المنفذ بالتعاون مع الهلال الأحمر العربي السوري، وفقاً لوكالة الأنباء القطرية “قنا”، تقديم المساعدات الغذائية الأساسية للأسر الأكثر احتياجاً، ويستفيد منه 6 آلاف و125 أسرة، تضم إجمالي 30 ألفاً و625 شخصاً من الفئات الأكثر احتياجاً، ومن بينها الأسر النازحة، والأسر محدودة الدخل، وكبار السن، والأشخاص ذوو الإعاقة.

وأشارت الوكالة إلى أنّ الطواقم الميدانية بدأت عمليات توزيع سلال غذائية متكاملة تسهم في تأمين الاحتياجات الغذائية، وتحسين مستوى الأمن الغذائي للأسر المستفيدة، وتحتوي السلال الغذائية على الحبوب والبقوليات والزيوت والسكر، وغيرها من المواد الغذائية التي تساعد على تلبية الاحتياجات اليومية، وتوفير مصدر غذائي منتظم للأسر المستفيدة.

ويأتي هذا المشروع في إطار التزام الهلال الأحمر القطري بمواصلة جهوده الإنسانية في سوريا، والعمل جنباً إلى جنب مع شركائه المحليين والدوليين لتغيير حياة السكان المتضررين إلى الأفضل، وتعزيز صمود المجتمعات الأكثر هشاشة.