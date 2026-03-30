أمطار شهر آذار تنعش المحاصيل الزراعية والخضار والأشجار المثمرة في درعا

درعا-سانا

شهدت محافظة درعا خلال شهر آذار الحالي هطولات مطرية غزيرة تجاوزت معدلات السنوات الماضية بشكل ملحوظ، وأدت لعودة جريان بعض الأنهار، وزادت تخزين السدود والمياه الجوفية، وأنعشت واقع المحاصيل الزراعية والخضار والأشجار المثمرة.

وأوضحت رئيسة دائرة زراعة طفس عليا السرحان في تصريح لمراسل سانا، اليوم الإثنين، أن كمية الأمطار الهاطلة في منطقة طفس بلغت هذا الموسم 278 مم، والتي انعكست إيجاباً على زيادة إنتاج المحاصيل الزراعية كالقمح المروي والبعل، مبينة أن الأمطار الهاطلة لها فائدة أكبر من مياه الري لاحتوائها على عنصر الآزوت.

وأشارت إلى التأثير الإيجابي على إنتاج الأشجار المثمرة كالزيتون واللوزيات، وزيادة كثافة الخضار الشتوية وتحسين نوعية الإنتاج كالخس والبصل وغيرها، وأيضا تخفيف أعباء وتكاليف السقاية على الفلاحين ولجميع المزروعات.

وحسب الأرقام الصادرة عن مديرية الزراعة في درعا، بلغت المساحة المزروعة بالقمح المروي في الموسم الزراعي الحالي بعموم محافظة درعا 10584 هكتاراً متجاوزة الخطة المقررة البالغة 9950 هكتاراً.

كما بلغت المساحة المزروعة بالقمح البعل 78059 من أصل المساحة المخططة البالغة 86928 هكتاراً، وبالشعير 35721 من أصل 40998 هكتاراً، وبالبقوليات الغذائية مروي 1407 هكتارات متجاوزة الخطة المقررة البالغة 399 هكتاراً، وبالبقوليات الغذائية بعل 6043 من أصل 17726 هكتاراً.