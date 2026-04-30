المفكرة الثقافية ليوم الخميس الـ 30 من نيسان 2026

دمشق:

1 – افتتاح فعاليات الملتقى الصيدلاني العلمي السوري، في المكتبة الوطنية السورية، الساعة الـ 9 صباحاً.

2 – محاضرة صحية توعوية بعنوان”الصحة والسلامة المهنية استثمار في الإنسان لبناء سوريا الجديدة”، تلقيها المهندسة إسراء حمدان، في المركز الثقافي بالمزة، الساعة الـ 12 ظهراً.

3 – عرض فيلمي الأطفال المترجم”لوكا”، والمدبلج “فوق”، في صالة سينما كندي دمر، الساعة الـ 4 عصراً.

4 -احتفالية يوم الجاز العالمي، تحييها فرقة دمشق لموسيقا الجاز بقيادة دلامة شهاب، في مسرح دار الأوبرا، الساعة الـ 8 مساء.

5 – عرض أفلام “الشيطان يرتدي برادا 2، محارب الصحراء، الماعز، برشامة، إيجي بيست”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 12 ظهراً إلى الساعة 10:15 مساء.

ريف دمشق:

لقاء مع عدي الزعبي، حوار مفتوح حول الكتابة والواقع، في مركز الشهيد يحيى شربجي بداريا، الساعة الـ 6 مساء.

حمص:

محاضرة بعنوان “البناء الفني للصورة”، يلقيها الأستاذ باسل نيصافي، في دير الآباء اليسوعيين، قاعة الجامعيين، حي بستان الديوان، الساعة الـ 11 صباحاً.

طرطوس:

1 – نشاط أدبي منوع بالتعاون مع ملتقى الدريكيش الثقافي، يشارك فيه الأدباء هناء إسماعيل، محمد نزار حسن، رنيم معروف، مع فقرة عزف على الكمان تقدمها هيا شاكر، في المركز الثقافي العربي بالدريكيش، الساعة الـ 11 صباحاً.

2- بازار لدعم سبل العيش وتسويق منتجات القرى، في ساحة الدلبة بمشتى الحلو، الساعة الـ 11 صباحاً.

اللاذقية:

1 – محاضرة بعنوان “العقل و صراع الأفكار و الإرادات”، للدكتور ماهر بايزيد، في قاعة الأنشطة بالمركز الثقافي بمدينة اللاذقية، الساعة الـ 6 مساء.

2 – العرض المسرحي تحت الصفر، في مسرح المركز الثقافي باللاذقية، الساعة الـ 6 مساء.

حلب:

1 – ورشة عمل بعنوان “تحليل السياق ومشاركة النساء في الشأن العام”، في المركز الثقافي بعفرين، الساعة الـ 3 عصراً.

2 – عرض أفلام “الصافرة”، “قمة”، “اللعب مع العيال”، “إيجي بيست”، “محارب الصحراء”، “الشيطان يرتدي برادا 2″،في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 12:30 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 9.15 مساءً.