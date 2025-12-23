الداخلية: تقرير “أونودك” دليل على فعالية الإجراءات الأمنية المتخذة لمكافحة المخدرات في سوريا

دمشق-سانا

أكدت وزارة الداخلية السورية أن نتائج التقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة،“أونودك” تشكل دليلاً واضحاً على فعالية الإجراءات الأمنية المتخذة، وعلى أهمية التعاون الإقليمي والدولي وتبادل المعلومات الاستخباراتية في تفكيك شبكات الاتجار بالمخدرات، وتجفيف مصادر تمويلها.

وقالت الوزارة في نشور عبر قناتها على تلغرام اليوم : “تُثمن وزارة الداخلية التقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والذي أشار إلى التوقف الواسع لإنتاج مادة الكبتاغون غير المشروعة عقب تغيير النظام في سوريا، وما تضمنه من معطيات موثقة تعكس حجم الجهود المبذولة على المستويين الوطني والإقليمي في مكافحة هذه الآفة الخطيرة”.

كما شددت الوزارة على التزامها بمواصلة العمل الحثيث لمكافحة إنتاج وتهريب المخدرات بكل أشكالها، وتعزيز التنسيق مع الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بما يسهم في حماية المجتمعات من مخاطر المخدرات والحفاظ على الأمن والاستقرار ومواجهة هذه الظاهرة العابرة للحدود.

وكان مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة “أونودك”، أكد في بيان أمس أن التصنيع الواسع لمادة الكبتاغون المخدرة في سوريا، تم تعطيله وذلك بعد عام من سقوط النظام البائد فيها، حيث أوضح البيان أن الحكومة السورية فككت 15 منشأة لتصنيع الكبتاغون و13 منشأة أصغر لتخزينه، وذلك منذ كانون الأول 2024.

وتواصل الجهات المختصة في سوريا عملية مكافحة المخدرات، حيث صادرت وأتلفت خلال الأشهر الماضية كميات كبيرة من هذه الآفة التي عمل النظام البائد على إنتاجها وترويجها داخل المجتمع، إضافة إلى تصديرها إلى دول الجوار ومناطق أخرى من العالم، كما قبضت على عشرات الأشخاص المتورطين في تجارة تلك الآفة الخطيرة.