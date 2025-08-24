13 ميدالية لمنتخب سوريا في بطولة غرب آسيا للكاراتيه

عمان-سانا

أحرز منتخب سوريا للكاراتيه 13 ميدالية متنوعة، في ختام منافسات اليوم الأول من بطولة غرب آسيا التي انطلقت في العاصمة الأردنية عمان.

وتوزعت ميداليات منتخبنا على ذهبية، وثلاث فضيات، وتسع برونزيات، حيث نالت الميدالية الذهبية اللاعبة ميس قره فلاح، فيما توج بالميداليات الفضية كل من اللاعبين ناصر صقر، وتيم جمول، ويوسف سليمان.

وحصد الميداليات البرونزية كل من اللاعبين واللاعبات.. ليدي عصفورة، ماسة عثمان، فواز بني مرجة، عبد الملك الصالح، عبد الهادي البني، نتالي ديوب، محمد نشار، ماريا زعرور، كما توج منتخب سوريا للكاتا الجماعي بالميدالية البرونزية لفئة الرجال.

ويشارك في البطولة 10 منتخبات هي.. الأردن المستضيفة، العراق، السعودية، قطر، فلسطين، لبنان، الإمارات، اليمن، البحرين، إضافة إلى منتخبنا الوطني.

وكان منتخبنا أنهى مشاركته في منافسات البطولة العربية للكاراتيه التي أقيمت أيضاً في الأردن مؤخراً، بإحرازه المركز الثالث برصيد ‎ 41‎ميدالية.