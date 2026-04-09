وزير الاقتصاد السوري يبحث مع مسؤولين أتراك تعزيز التعاون الاقتصادي وفرص الاستثمار

إسطنبول-سانا

أجرى وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار اليوم الخميس، سلسلة لقاءات مع مسؤولين حكوميين وممثلين عن القطاعين المالي والصناعي في تركيا، ركزت على تعزيز التعاون الاقتصادي، وتوسيع فرص الاستثمار بين البلدين، وذلك في إطار زيارة عمل إلى تركيا.

وبحث الشعار مع مسؤولي مكتب الاستثمار والتمويل في الرئاسة التركية سبل جذب الاستثمارات إلى السوق السورية، حيث أكد أهمية بناء شراكات استراتيجية تسهم في تنشيط القطاع الصناعي وتطوير بيئة الأعمال، فيما أبدى الجانب التركي اهتمامه باستكشاف الفرص الاستثمارية في سوريا، ولا سيما في القطاعات الإنتاجية.

وفي سياق متصل، ناقش الشعار مع رئيس مجلس إدارة شركة “Renault – Turkey MAIS” بهاتين تاتوغلو، فرص توطين صناعة مركبات رينو في سوريا، وخاصة في مجالات التجميع الصناعي وخدمات ما بعد البيع.

وأكد الشعار حرص الحكومة على تهيئة بيئة استثمارية محفزة وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين، بما يدعم الإنتاج المحلي ويوفر فرص عمل، فيما أعرب تاتوغلو عن اهتمام شركته بدراسة فرص الاستثمار والتعاون المشترك.

كما بحث الشعار، برفقة حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، مع محافظ البنك المركزي التركي فاتح قره خان، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي، مع التركيز على تطوير التبادل التجاري وتسهيل قنوات الدفع والتسويات المالية، بما يدعم الاستثمار ويسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وكان وفد اقتصادي سوري برئاسة الوزير الشعار وصل إلى إسطنبول الإثنين الماضي، للمشاركة في أعمال الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية والتجارية السورية – التركية المشتركة (JETCO)، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.