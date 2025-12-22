حزب العدالة والتنمية التركي يدعو قسد إلى تنفيذ بنود اتفاق الـ 10 من آذار بشكل سريع

أنقرة-سانا

دعا حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، قسد للإسراع في تنفيذ اتفاق الـ 10 من آذار الموقع مع الدولة السورية.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن المتحدث باسم الحزب عمر تشليك، قوله اليوم: “كان ينبغي لقسد إحراز تقدم حيال تنفيذ اتفاق الـ 10 من آذار، لكن السبب في سيرها بالاتجاه المعاكس هو انخداعها بوعود خارجية واعتقادها أنها قد تحقق مكاسب عبر ذلك، وهذا أمر خاطئ جداً”.

وأضاف تشليك: إنه “رغم مرور أشهر على توقيع الاتفاق، لم يتم اتخاذ أي خطوة من قبل قسد لتنفيذه، ويجب تطبيق بنوده بشكل سريع، واصفاً الاتفاق بأنه يمثل خريطة طريق سليمة”، مشدداً في هذا السياق على أن من يشجع قسد على عدم تنفيذه يرتكب أكبر إساءة بحق سوريا.

واعتبر تشليك أن التزام قسد باتفاق الـ 10 من آذار، سيوقف تهديدها لسوريا ولتركيا أيضاً، مشيراً إلى أن أنقرة تريد مستقبلاً تسوده الأخوّة والرخاء والسلام في المنطقة، إلا أن بعض القوى تحاول جر المنطقة إلى حروب بالوكالة.

وكانت الدولة السورية توصلت في العاشر من آذار 2025 إلى اتفاق مع “قوات سوريا الديمقراطية” يقضي باندماجها ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية، ويؤكد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.