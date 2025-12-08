الرئيس الشرع يتلقى برقية تهنئة من أمير الكويت بمناسبة عيد التحرير

دمشق-سانا

تلقى الرئيس أحمد الشرع برقية تهنئة من أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بمناسبة عيد التحرير.

وعبّر أمير الكويت في برقيته عن خالص تهانيه، بمناسبة ذكرى يوم التحرير، منوهاً بالعلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكداً التطلع الدائم والمشترك لتعزيزها إلى آفاق أرحب وأشمل في مختلف المجالات.

وتمنى أمير الكويت للرئيس الشرع موفور الصحة والعافية، ولسوريا وشعبها الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

كما تلقى الرئيس الشرع برقيتي تهنئة من ولي العهد الكويتي صباح خالد الحمد الصباح ورئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح بذكرى التحرير، متمنيين للرئيس الشرع موفور الصحة، ولسوريا وشعبها الشقيق المزيد من التقدم والنماء.

ويحتفل الشعب السوري اليوم بالذكرى الأولى لتحرير سوريا من النظام البائد، حيث احتشد الملايين في ساحات المدن والبلدات للتعبير عن فرحهم وأملهم ببناء مستقبل مشرق.