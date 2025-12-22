بالتعاون مع الأردن..التنمية الإدارية تنظّم بدمشق دورة تخصصية عن مهارات التعامل مع متلقي الخدمة

دمشق-سانا

نظّمت وزارة التنمية الإدارية السورية، بالتعاون مع معهد الإدارة العامة في المملكة الأردنية الهاشمية، دورة تدريبية متخصصة بعنوان “التعامل مع متلقي الخدمة”، ضمن إطار التعاون المشترك في مجال بناء القدرات الحكومية، وذلك في مبنى الوزارة بدمشق.

وتهدف الدورة، التي تستمر أربعة أيام، إلى تمكين العاملين في الوزارات والجهات العامة، ولا سيما موظفي الصف الأمامي، من تقديم خدمات حكومية بكفاءة ومهنية، من خلال محاور شملت مفاهيم الوظيفة العامة، وفن الحوار، ورضا المتعاملين، ومقومات الخدمة المتميزة.

وفي تصريح لسانا، أوضح خبير التدريب والاستشارات من معهد الإدارة العامة الأردني سائد الحباشنة، أن التدريب يركز على تطوير المهارات العملية التي تسهم في تحسين جودة الخدمات وتسهيل الإجراءات، ويتضمن موضوعات مثل إدارة التغيير، والعمل الجماعي، والتفكير الإبداعي، والابتكار في تقديم الخدمات.

وأشار الحباشنة إلى أن قياس الأثر التدريبي سيتم بعد ثلاثة إلى ستة أشهر من انتهاء الدورة، من خلال زيارات ميدانية ومقارنة أداء الموظفين قبل وبعد التدريب، إضافة إلى إتاحة التقييم الذاتي للمشاركين.

من جانبه، بيّن مدير أكاديمية التدريب والتطوير الإداري في وزارة التنمية الإدارية ياسر السقّال، أن البرنامج يأتي ضمن اتفاقية التعاون الموقّعة بين الوزارة ومعهد الإدارة العامة الأردني، مؤكداً دور الأكاديمية في تقييم الاحتياجات التدريبية وتصميم البرامج ومتابعة تنفيذها.

وأعرب عدد من المتدربين عن أهمية الدورة في تعزيز مهارات التواصل، وإدارة الوقت، والتعامل مع مختلف أنماط متلقي الخدمة، بما ينعكس إيجاباً على تحسين الأداء وجودة الخدمات المقدّمة.

وتأتي هذه الدورة ضمن سلسلة برامج تدريبية متخصصة تنفذها وزارة التنمية الإدارية، في إطار التعاون مع معهد الإدارة العامة الأردني، بما يسهم في بناء قدرات الكوادر الحكومية ودعم مسارات التحول المؤسسي الشامل.

