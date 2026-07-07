اتحاد الحرفيين يفصل 56 معقب معاملات وكاتب عرائض لارتكابهم مخالفات

دمشق-سانا

أعلن الاتحاد العام للحرفيين فصل 56 معقب معاملات وكاتب عرائض من السجلات نهائياً، إضافة إلى سحب بطاقة أحد العاملين في المهنة، وذلك بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مسلكية وإدارية جسيمة استوجبت اتخاذ الإجراءات التأديبية بحقهم.

وأوضح الاتحاد في بيان له اليوم الثلاثاء تلقت سانا نسخة منه، أن قرارات الفصل شملت محافظات حلب ودمشق ودرعا وحماة وحمص واللاذقية وطرطوس لافتاً إلى أنها جاءت استناداً إلى قرارات وتوصيات الجمعيات الحرفية المختصة، وبعد دراسة الكتب والمحاضر الواردة منها واستكمال جميع الإجراءات النظامية.

كما قرر الاتحاد إخضاع عدد من معقبي المعاملات وكتاب العرائض، ممن وردت بحقهم شكاوى أو ملاحظات لا تستوجب عقوبة الفصل، إلى برامج تأهيلية وإرشادية إلزامية، بهدف رفع مستوى الالتزام بالأنظمة والتعليمات النافذة، وتعزيز أخلاقيات المهنة، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير الأداء المهني.

ودعا الاتحاد وزارات الاقتصاد والصناعة، والمالية، والعدل، والنقل، والإدارة المحلية والبيئة، بضرورة تعميم القرار على جميع الجهات والمديريات والمؤسسات التابعة لها، وعدم التعامل مع الأشخاص المشمولين بقرارات الفصل بصفتهم معقبي معاملات أو كتاب عرائض، واعتماد سجلات الاتحاد العام للحرفيين مرجعاً رسمياً للتحقق من صفة العاملين في المهنة.

وأكد الاتحاد أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة لإصلاح وتنظيم قطاع تعقيب المعاملات، ورفع مستوى الانضباط المهني، وتعزيز الشفافية، وحماية حقوق المواطنين والحرفيين، بما يسهم في تطوير بيئة العمل الحرفي وترسيخ الثقة بالخدمات المقدمة من خلال هذا القطاع.

ويأتي تنظيم قطاع معقبي المعاملات وكتاب العرائض ضمن جهود الاتحاد العام للحرفيين لتطوير بيئة العمل الحرفي، ورفع مستوى الانضباط المهني، والحد من المخالفات التي قد تؤثر في جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.