الدفاع التّركية: أمن واستقرار سوريا ركنان أساسيان لتحقيق السّلام في المنطقة

أنقرة-سانا

أكدّت وزارة الدفاع التركية أن أمن واستقرار سوريا يعدّان ركنين أساسيين لتحقيق السّلام الإقليمي، مشيرة إلى أن اعتداءات إسرائيل وسياساتها التوسّعية تهدد المنطقة برمتها.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن المتحدث الإعلامي للوزارة زكي أكتورك قوله: إنّ “الحكومة السورية تواصل بكامل مؤسساتها جهودها الحثيثة لإعادة بناء الاستقرار والأمن في البلاد”، مؤكداً أن تركيا عازمة على مواصلة تعاونها الوثيق مع سوريا.

ووقعت وزارتا الدفاع في سوريا وتركيا في آب الماضي اتفاقية تعاون عسكري مشترك بين البلدين، تهدف إلى تعزيز قدرات الجيش العربي السوري.

كما دعا أكتورك المجتمع الدّولي الى اتخاذ خطوات حازمة وعقوبات ضد ممارسات إسرائيل العدوانية في فلسطين، ولاسيما فيما يتعلق بمنعها إيصال المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة وانتهاكها اتفاق وقف إطلاق النار.

وحول قيام وزارة الدفاع التركية بإسقاط طائرة مسيّرة اقتربت من مجالها الجوي فوق البحر الأسود مؤخراً ، أكدّ أكتورك أن تأمين السيطرة على المجال الجوي لتركيا يتم على مدار الساعة، عبر بنية طبقية متكاملة تشمل الرادارات وأنظمة الإنذار المبكر والحرب الإلكترونية وعناصر اعتراض.

وكانت الدفاع التركية أكدت يوم الإثنين الماضي أنه تم إسقاط الطائرة المسيرة في منطقة آمنة خارج المناطق السكنية، وذلك لتجنب وقوع أي حادث سلبي، في حين اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن النزاع بين روسيا وأوكرانيا بات يهدد سلامة الملاحة في البحر الأسود.