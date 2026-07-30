ناقلة تحمل 37 ألف طن بنزين تصل إلى مصب بانياس لتعزيز استقرار الإمدادات

طرطوس-سانا

وصلت إلى مصب بانياس النفطي، ناقلة محمّلة بنحو 37.646 ألف طن متري من مادة البنزين، وذلك في إطار متابعة الشركة السورية للبترول لتعزيز استقرار إمدادات المشتقات النفطية، وتلبية احتياجات السوق المحلية.

وذكرت وزارة الطاقة السورية عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس، أن الفرق الفنية في المصب النفطي باشرت عمليات التفريغ وفق المعايير التشغيلية المعتمدة، بما يدعم استمرارية التزويد، ويحافظ على موثوقية منظومة الإمداد الوطني.

وأشارت الوزارة الى أن هذه الدفعة تأتي ضمن الخطة الهادفة الى رفع جاهزية المخزون وضمان انتظام تدفق البنزين إلى المحافظات.

وأكدت الوزارة متابعتها لتنفيذ الخطط الهادفة إلى تعزيز موثوقية منظومة الإمداد الوطني، وضمان وصول المشتقات النفطية إلى مختلف المحافظات، وفق أعلى معايير السلامة والكفاءة التشغيلية، بما يدعم استقرار السوق، ويعزز جاهزية القطاع النفطي لخدمة الاحتياجات المتزايدة.

وكانت وصلت إلى مصب بانياس البحري في الـ 27 من الشهر الجاري، ناقلة مازوت محملة بـ 64324 طناً مترياً وناقلة غاز مسال محملة بـ 5620.3 طناً مترياً، وذلك في إطار استمرار تأمين احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية.

وتواصل وزارة الطاقة جهودها الهادفة إلى ضمان استمرارية الإمدادات، وتعزيز استقرار التوريد إلى السوق المحلية، في ظل ما تشهده المنطقة من توترات تتسبب بارتفاع أسعار النفط وبطء سلاسل التوريد.