اتحاد غرف التجارة السورية يبحث مع السفير الأوزبكي تطوير الشراكة الاقتصادية بين البلدين

دمشق-سانا

بحث رئيس اتحاد غرف التجارة السورية علاء العلي، مع سفير أوزبكستان لدى الكويت أيوب خان يونسوف، سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

واستعرض الجانبان خلال الاجتماع، الذي عقد في مقر الاتحاد بدمشق، نتائج زيارة وفد اتحاد غرف التجارة السورية إلى أوزبكستان خلال شهر شباط الماضي، مؤكدين أهمية زيارة الوفد الاقتصادي الأوزبكي إلى غرفة تجارة حلب خلال الأسبوع الجاري، ودورها في متابعة اللقاءات السابقة، والبناء على التفاهمات التي تم التوصل إليها بين الجانبين.

وأكد العلي استعداد الاتحاد لتقديم كل ما يسهم بدعم وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين سوريا وأوزبكستان، وتعزيز العلاقات الثنائية، وتوسيع مجالات الشراكة بين الفعاليات الاقتصادية في البلدين.

وتسلم العلي خلال الاجتماع، دعوة من وزير الاستثمار والصناعة والتجارة الأوزبكي لزيز قدراتوف، للمشاركة في منتدى طشقند الدولي للاستثمار المقرر عقده الشهر المقبل.

وشارك في الاجتماع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الاتحاد أنس البو، ومدير عام الاتحاد عامر الحمصي، والمستشار الاقتصادي في السفارة الأوزبكية إقبالجان إيرجاشيف، إلى جانب محمد خرنوب من وزارة الخارجية والمغتربين في سوريا.

وتشهد العلاقات الاقتصادية بين سوريا وأوزبكستان خلال الفترة الأخيرة حراكاً متزايداً، عبر تبادل الوفود الاقتصادية، وتعزيز التواصل بين غرف التجارة والفعاليات الاقتصادية في البلدين، بما يفتح المجال أمام تطوير التعاون التجاري والاستثماري، وتوسيع مجالات الشراكة في عدد من القطاعات الحيوية.