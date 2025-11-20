سوريا تشارك في اجتماع مبادرة الإحصاءات العربية بالإمارات

أبو ظبي-سانا

شاركت هيئة التخطيط والإحصاء السورية، ممثلة برئيسها أنس رضوان سليم، في الاجتماع الثاني عشر للجنة الفنية لمبادرة الإحصاءات العربية “عربستات”، الذي يقام حالياً في العاصمة الإمارتية أبو ظبي برعاية صندوق النقد العربي تحت عنوان “سد فجوة البيانات في الدول العربية”.

وأشار رئيس الهيئة، في كلمته خلال أعمال الاجتماع الذي يستمر يومين إلى فجوة البيانات الإحصائية في سوريا، كما قدم تحليلاً عن واقع توافر البيانات والفجوات القائمة فيها والتحديات الأساسية الكامنة وراءها.

وشهد الاجتماع حواراً تفاعلياً بين الدول الأعضاء والمؤسسات الدولية تناول الحلول العملية لتحسين أنظمة البيانات، وتعزيز التعاون، ودعم صنع السياسات القائمة على الأدلة في الدول العربية.

وتطرق الاجتماع إلى الاستراتيجيات والمبادرات الرامية لتعزيز القدرات الإحصائية البشرية والمؤسسية في الدول العربية وتعزيز جودة البيانات ودقتها وتوقيت إصدارها.

وتهدف مبادرة “عربستات” التي أطلقها صندوق النقد العربي إلى تعزيز القدرات الإحصائية في الدول العربية، وسد فجوات البيانات، وتحسين جودة الإحصاءات لدعم السياسات التنموية القائمة على الأدلة.