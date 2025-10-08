وزير الطوارئ يبحث مع وفد ألماني تعزيز التعاون في مجالات الاستجابة للأزمات

دمشق-سانا

بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح مع وفد ألماني برئاسة توماس شيرماخر رئيس الجمعية الدولية لحقوق الإنسان (ISHR)، سبل تعزيز التعاون في مجالات الطوارئ والاستجابة للأزمات والكوارث، والاستفادة من الخبرات الألمانية.

واستعرض الصالح خلال اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة بدمشق، بحضور المعاون البطريركي للسريان الأرثوذكس المطران جوزيف بالي، جهود الوزارة والدفاع المدني، في تقديم الخدمات لجميع المواطنين دون تمييز، مؤكداً مضي سوريا في تطوير منظومتها الوطنية للاستجابة للأزمات، عبر تبادل الخبرات الدولية في مجالات الإغاثة وإعادة الإعمار.

من جانبه، عبّر الوفد عن تقديره للجهود السورية في مجال الاستجابة والتنمية، مؤكداً استعداد الجمعية لتقديم الدعم الفني وتبادل الخبرات في إطار التعاون الإنساني.

يذكر أن الجمعية الدولية لحقوق الإنسان تأسست في ألمانيا عام 1972، وهي منظمة غير حكومية، تهدف إلى تعزير الحقوق الأساسية عبر العالم، وتسهم في دعم المجتمعات الخارجة من الأزمات من خلال برامج تدريبية واستشارية متخصصة.