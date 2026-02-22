وزير العدل يبحث مع نائب المبعوث الأممي التعاون القانوني والعدلي

photo 5 2026 02 22 23 17 55 وزير العدل يبحث مع نائب المبعوث الأممي التعاون القانوني والعدلي

دمشق-سانا

بحث وزير العدل مظهر الويس مع نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني، سبل التعاون المشترك في مجال تطوير البنية التحتية للقطاع القضائي السوري ودعم استقلاليته.

photo 1 2026 02 22 23 17 55 وزير العدل يبحث مع نائب المبعوث الأممي التعاون القانوني والعدلي

واستعرض الوزير خلال اللقاء الذي جرى اليوم الأحد في مبنى الوزارة بدمشق، واقع القطاع القضائي والتحديات التي تواجه العمل، وأكد أن الوزارة تمضي قدماً في تعزيز مسار القضاء المستقل، رغم الإرث المتهالك الذي خلفه النظام البائد، مشدداً على أنه تم إغلاق جميع المحاكم الاستثنائية والعرفية بشكل كامل.

وأشار الوزير الويس إلى الجهود المبذولة لتعزيز سيادة القانون، من خلال تطوير العمل في المحاكم وتأمين مستلزمات عمل القضاة، إضافة إلى خطط صيانة وتأهيل المباني القضائية المتضررة لضمان بيئة عمل لائقة.

photo 4 2026 02 22 23 17 55 وزير العدل يبحث مع نائب المبعوث الأممي التعاون القانوني والعدلي

من جانبه، أكد نائب المبعوث الخاص على أهمية دعم استقلالية القضاء، مشيراً إلى استعداد الأمم المتحدة لتقديم المساعدة الفنية والقانونية للجهات المعنية في سوريا، ولا سيما في مجال تأهيل البنى التحتية وبناء القدرات.

حضر اللقاء عدد من المسؤولين في وزارة العدل، إلى جانب أعضاء الوفد المرافق لنائب المبعوث الأممي.

ويأتي هذا اللقاء في إطار التعاون المستمر بين الحكومة السورية والأمم المتحدة، وفي وقت تشهد فيه سوريا حراكاً قانونياً يهدف إلى تطوير المنظومة القضائية بما يتوافق مع المعايير الدولية.

وزير الخارجية والمغتربين يلتقي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي في السعودية
باراك يدعو مجلس النواب الأمريكي للتصويت لصالح إلغاء قانون قيصر
سوريا تعيد تفعيل بعثتها لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وتعيّن محمد كتوب مندوباً دائماً
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره السوداني
وزير الداخلية يبحث مع نظيره الأردني في عمان سبل تعزيز التعاون في المجالات الأمنية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك