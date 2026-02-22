وزير العدل يبحث مع نائب المبعوث الأممي التعاون القانوني والعدلي

دمشق-سانا

بحث وزير العدل مظهر الويس مع نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني، سبل التعاون المشترك في مجال تطوير البنية التحتية للقطاع القضائي السوري ودعم استقلاليته.

واستعرض الوزير خلال اللقاء الذي جرى اليوم الأحد في مبنى الوزارة بدمشق، واقع القطاع القضائي والتحديات التي تواجه العمل، وأكد أن الوزارة تمضي قدماً في تعزيز مسار القضاء المستقل، رغم الإرث المتهالك الذي خلفه النظام البائد، مشدداً على أنه تم إغلاق جميع المحاكم الاستثنائية والعرفية بشكل كامل.

وأشار الوزير الويس إلى الجهود المبذولة لتعزيز سيادة القانون، من خلال تطوير العمل في المحاكم وتأمين مستلزمات عمل القضاة، إضافة إلى خطط صيانة وتأهيل المباني القضائية المتضررة لضمان بيئة عمل لائقة.

من جانبه، أكد نائب المبعوث الخاص على أهمية دعم استقلالية القضاء، مشيراً إلى استعداد الأمم المتحدة لتقديم المساعدة الفنية والقانونية للجهات المعنية في سوريا، ولا سيما في مجال تأهيل البنى التحتية وبناء القدرات.

حضر اللقاء عدد من المسؤولين في وزارة العدل، إلى جانب أعضاء الوفد المرافق لنائب المبعوث الأممي.

ويأتي هذا اللقاء في إطار التعاون المستمر بين الحكومة السورية والأمم المتحدة، وفي وقت تشهد فيه سوريا حراكاً قانونياً يهدف إلى تطوير المنظومة القضائية بما يتوافق مع المعايير الدولية.