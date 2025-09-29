وزير الإعلام السوري يبحث مع المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام آفاق التعاون

الرياض-سانا

زار وزير الإعلام حمزة المصطفى مقر المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام في مدينة الرياض، والتقى مع الرئيس التنفيذي للمجموعة جمانة الراشد حيث اطلع على نشاطاتها الإعلامية المتنوعة، وما تقدمه من مشاريع ومبادرات في مجال الإعلام المرئي والمكتوب والرقمي.

وبحث الجانبان خلال اللقاء آفاق التعاون المشترك بين وزارة الإعلام والمجموعة السعودية، ولا سيما في مجالات التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات.

كما زار وزير الاعلام مقر صحيفة الشرق الأوسط التابعة للمجموعة، وتجوّل في أقسامها المتعددة، واستمع إلى شرح من إدارات التحرير والإنتاج حول آلية العمل الصحفي في ظل التطورات الرقمية والتحديات التي تواجه الصحافة الورقية في السنوات الأخيرة، مؤكداً أهمية تجربة الصحيفة كنموذج عربي بارز استطاع المحافظة على حضوره في الساحة الإعلامية الدولية.

وزار الوزير المصطفى مقر مجلة مانجا العربية المتخصصة في الرسوم الموجّهة للأطفال، وخصوصاً في مجال التحريك والأنيميشن، واطّلع على أقسام المجلة التي تعنى بالرسم والإنتاج البصري والتواصل مع شركات الأنيميشن العالمية، مبدياً اهتمامه بهذه التجربة الإبداعية، وفتح آفاق تعاون لنقل هذه التجربة إلى سوريا، بما يسهم في تنمية المحتوى الموجّه للأطفال واليافعين.

وأكد وزير الاعلام أن مثل هذه اللقاءات تعكس حرص الوزارة على الانفتاح على التجارب الرائدة في المنطقة، بما يعزز من تطوير قطاع الإعلام في سوريا ويدعم العمل العربي المشترك في المجال الإعلامي والثقافي.