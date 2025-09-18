دعوات في واشنطن لرفع العقوبات عن سوريا لدعم الاستقرار وإنقاذ الاقتصاد

واشنطن-سانا

أكدت السيناتور الديمقراطية جين شاهين، عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي أهمية تحقيق الاستقرار والازدهار الاقتصادي في سوريا.

جاء ذلك خلال لقائها اليوم وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، وبحضور المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك ومجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين.

وقالت السيناتور شاهين في بيان: “إن القادة المجتمعين أكدوا خلال اللقاء المصلحة المشتركة بين الولايات المتحدة وسوريا في تحقيق سوريا مستقرة ومزدهرة اقتصادياً وأهمية مستقبل سوريا لتحقيق الاستقرار الإقليمي، وأشاروا الى أن العقوبات تعيق الاستثمار العاجل واللازم لاقتصاد سوريا”.

وحذرت السيناتور شاهين، التي قدمت تشريعاً ثنائي الحزب لإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا، من خطر التقاعس عن العمل، وقالت: “يعاني الاقتصاد السوري من أزمة، وتحتاج سلطاته إلى موارد مالية للحفاظ على وظائف الحكم الأساسية”.

وأضافت شاهين: “إذا تباطأنا في التحرك، فإننا نخاطر بدفع السوريين إلى الصراع مجدداً، وهو أمر لا يصب في مصلحة أحد سوى روسيا وإيران، ولدينا فرصة ضئيلة لوضع سوريا على مسار الاستقرار والازدهار”، مؤكدة أن أعضاء الوفد البرلماني الثنائي الحزبي الأخير الذين زاروا مؤخراً سوريا، بالإضافة إلى كبار مسؤولي الإدارة الأميركية، اتفقوا على أن الوقت قد حان لمجلس الشيوخ للتحرك بإلغاء عقوبات قانون قيصر المفروضة على سوريا”.