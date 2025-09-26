باراك: الولايات المتحدة تقف مع وحدة سوريا واستقرارها

واشنطن-سانا



أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك تمسك واشنطن بوحدة الأراضي السورية ودعمها لجهود تعزيز الاستقرار فيها.

وفي حديث لوكالة الأناضول قال باراك: إن الولايات المتحدة أوضحت دعمها للحكومة السورية الجديدة عبر رفع العقوبات، مشيراً إلى أهمية حضور الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ولفت باراك إلى أهمية الحفاظ على وحدة سوريا مبيناً أن “أيّاً من الفيدراليات المجزأة أو الطائفية لم ينجح قط”.

وشدد على ضرورة وجود هيكل مركزي في سوريا، يوفر حياة أفضل لجميع مكوناتها ويضمن حقوقهم الدينية والثقافية.

من جهة أخرى أشار باراك إلى أن لقاء الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والأمريكي دونالد ترامب أمس كان مهما جداً.



وقال الرئيس الأمريكي عقب لقائه أردوغان إنه رفع العقوبات عن سوريا لمنحها فرصة وكي “يتنفس السوريون الصعداء”، لأن “العقوبات كانت قاسية جداً”.