سوريا وسلطنة عُمان توقعان اتفاقية خدمات النقل الجوي

مونتريال-سانا

وقّعت سوريا وسلطنة عُمان اتفاقية خدمات النقل الجوي، وذلك على هامش أعمال الدورة الثانية والأربعين للجمعية العامة لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) المنعقدة في مدينة مونتريال الكندية.

وأكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري عمر الحصري في تصريح لـ سانا أن قطاع الطيران المدني يقوم أساساً على مبدأ التواصل بين الدول، مشيراً إلى أن الاتفاقيات سواء المتعلقة بالنقل الجوي أو بالخدمات بين المطارات وشركات الطيران تسهم بشكل مباشر في تسهيل وضع الإستراتيجيات المستقبلية، وتعزيز فعالية العمل العربي المشترك.

وأوضح الحصري أن الاجتماعات والاتفاقيات العربية في مجال الطيران المدني تتيح تحقيق التناغم بين الدول، بما يضمن العمل بشكل موحد ومنسق بدلاً من انفراد كل دولة بصياغة إستراتيجيتها بمعزل عن الأخرى، الأمر الذي يعزز أواصر التواصل ويقوي قطاع النقل الجوي على المستويين العربي والعالمي.

بدوره، أشار مدير إدارة العلاقات العامة في الهيئة العامة للطيران المدني السوري علاء صلال إلى أن هذه الاتفاقية تعد تحديثاً لاتفاقية النقل الجوي الموقعة بين البلدين بتاريخ 4 أيار 1992، وتهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال النقل الجوي ودعم وتطوير حركة الطيران بين البلدين.

ومثل الجانب السوري في توقيع الاتفاقية رئيس الهيئة عمر الحصري، فيما مثّل الجانب العُماني رئيس هيئة الطيران المدني العُماني نايف العبري.

وتشارك الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري في الدورة الـ 42 للجمعية العامة لمنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) التي تنعقد في مدينة مونتريال الكندية خلال الفترة من الـ 23 من أيلول، ولغاية الـ 3 من تشرين الأول 2025.