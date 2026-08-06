الأردن يدين التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة ركاب في جرمانا بريف دمشق

عمّان-سانا

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الخميس، التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة ركاب بمدينة جرمانا في ريف دمشق.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي في بيان نشر على منصة “إكس”، تضامن الأردن ووقوفه الكامل مع سوريا حكومة وشعباً، ورفضه جميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار.

وجدّد المجالي تأكيد موقف الأردن الداعم لأمن واستقرار سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها وسلامة مواطنيها، معرباً عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب سوريا، ولأُسَر الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وكانت مديرية صحة ريف دمشق أعلنت في وقت سابق اليوم أن الحصيلة النهائية للإصابات جراء انفجار جرمانا بريف دمشق بلغت 14 إصابة، مؤكدة عدم تسجيل أي حالة وفاة.