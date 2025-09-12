المجلس السوري الأمريكي: مباحثاتنا في دمشق ركزت على جهود رفع العقوبات 

واشنطن-سانا

أكد المجلس السوري الأمريكي أن مباحثاته مع الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني في دمشق تركزت على جهود رفع العقوبات عن الشعب السوري، ودعم سوريا في الحفاظ على سيادتها وسلامة أراضيها.

وأعرب المجلس في تغريدة على منصة إكس عن شكره الجزيل للرئيس الشرع ووزير الخارجية الشيباني على وقتهما وكرمهما وكرم ضيافتهما، خلال الاستقبال الذي حظي به وفد المجلس الذي يضم رجالاً ونساءً من مختلف الولايات الأمريكية.

ولفت المجلس إلى أنه يتطلع إلى الترحيب بالرئيس الشرع والوزير الشيباني لاحقاً هذا الشهر في مدينة نيويورك، خلال زيارتهما للمشاركة بأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكان الرئيس الشرع استقبل أمس في دمشق وفداً من المجلس السوري الأمريكي، بحضور الوزير الشيباني.

وأعرب الرئيس الشرع عن شكره وتقديره للجالية السورية في الولايات المتحدة الأمريكية على جهودها المخلصة في دعم القضايا الوطنية، مثمناً مبادرات المجلس السوري الأمريكي الساعية إلى دعم جهود رفع العقوبات عن سوريا، وتوفير بيئة أكثر انفتاحاً تسهم في إعادة الإعمار والتنمية.