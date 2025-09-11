بإطار محادثات السلام بجنيف… مباحثات سورية قطرية في مجال تمكين المرأة والتعليم

photo 2025 09 11 01 19 34 Copy بإطار محادثات السلام بجنيف… مباحثات سورية قطرية في مجال تمكين المرأة والتعليم

جنيف-سانا

التقت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف هند عبد الرحمن محمد المفتاح، ووزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي لولوة بنت راشد الخاطر، على هامش محادثات السلام التي انعقدت في جنيف بسويسرا.

واستعرض اللقاء النهج الذي اتبعته دولة قطر في تمكين المرأة سياسياً ودبلوماسياً، وأهمية مشاركتها في مواقع صنع القرار، إضافة إلى مناقشة الدور المحوري للتعليم والتدريب المهني في دعم القطاعات الحيوية وتعزيز التنمية المستدامة.

وشاركت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات أمس في النسخة العاشرة من منصة محادثات السلام، التي انعقدت في جنيف على هامش اليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات، بمشاركة نخبة من قادة الرأي وصناع القرار.

