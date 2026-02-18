مباحثات سورية كندية لتعزيز التعاون في قطاع الطيران

دمشق-سانا

بحث رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري اليوم الأربعاء مع سفير كندا في سوريا غريغوري غاليغان، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الطيران المدني والنقل الجوي.

وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي انعقد في مبنى الهيئة فرص التعاون المستقبلي في مجالات التدريب والتأهيل، بما يسهم في دعم خطط تطوير قطاع الطيران المدني ورفع مستوى الخدمات المقدّمة وفق المعايير الدولية المعتمدة، مع التأكيد على أهمية توسيع مجالات التنسيق الفني وتبادل الخبرات.

يأتي هذا اللقاء في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للطيران المدني السوري لتعزيز علاقاتها الدولية وتوسيع شبكة تعاونها مع مختلف الدول والجهات المعنية بالنقل الجوي، بهدف تحديث البنية التحتية لهذا القطاع الحيوي وتأهيل الكوادر الوطنية وفق أحدث النظم العالمية، بما يضمن استمرارية تطوير قطاع الطيران المدني السوري ورفع كفاءته التشغيلية.