فعالية اجتماعية وثقافية للتجمع السوري في ألمانيا دعماً للمرأة السورية

برلين-سانا

نظّم التجمع السوري في ألمانيا، عبر مكتب المرأة، اليوم السبت، فعالية اجتماعية وثقافية بعنوان “تحت سقف واحد” في مدينة ديسبورغ، بهدف دعم النساء السوريات وتعزيز دورهن في المجتمع ومشاركتهن في مرحلة إعادة الإعمار، وذلك بمشاركة واسعة من أبناء الجالية السورية.

وتضمنت الفعالية معرضاً للفنون التشكيلية، ومعرضاً للرسومات والأشغال اليدوية، إلى جانب أركان للمأكولات والمنتجات التراثية السورية التي تعكس أصالة الهوية والثقافة السورية، كما شهدت الفعالية إقامة مزادات على عدد من اللوحات الفنية خُصص ريعها لدعم النساء السوريات والمساهمة في تغطية تكاليف بعض العمليات الجراحية الخاصة بهن.

وفي تصريح لمراسل سانا، أوضح مدير التجمع السوري في ألمانيا يسر شحادة أن الفعالية نُظمت بمبادرة من مكتب المرأة في التجمع، وتهدف أساساً إلى تمكين المرأة السورية وتعزيز حضورها ومشاركتها الفاعلة في مرحلة إعادة الإعمار التي تشهدها البلاد، إلى جانب تقديم الدعم الإنساني والاجتماعي المتبادل بين أبناء الجالية.

من جانبها، بينت مسؤولة مكتب المرأة في التجمع جومان الزين أن هذه الفعالية تأتي ضمن سلسلة من الأنشطة والخطط البرامجية التي ينظمها المكتب لدعم المرأة السورية في المغترب، مشيرة إلى أن التجمع يعمل على استقطاب الكفاءات والنساء السوريات الفاعلات في ألمانيا وتوظيف خبراتهن لخدمة العمل النسائي والمجتمعي، وبما يخدم قضايا الوطن.

بدورها، أعربت إسراء إدلبي عن سعادتها بالمشاركة في الفعالية، مؤكدة أنها عكست أجواء الفرح بعيد الأضحى وروح التعاون والتكافل بين السوريين، إضافة إلى ما حملته من رسائل داعمة للمرأة السورية.

من جهته، أوضح عدي الفرحان أحد الحاضرين في الفعالية أن الفعالية شكلت فرصة لاجتماع السوريين والاحتفاء بعيد الأضحى، إلى جانب دعم المبادرات التي تسهم في تمكين المرأة السورية وتعزيز دورها في المجتمع.

وتأتي هذه الفعالية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الجاليات والمغتربات السورية في الخارج، لتعزيز الارتباط بالوطن الأم والمساهمة الفاعلة في مسيرة إعادة الإعمار والتنمية.