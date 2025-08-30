بريطانيا تجدد دعمها لجهود العدالة الانتقالية في سوريا

لندن-سانا

جددت المبعوثة البريطانية الخاصة إلى سوريا، آن سنو موقف بلادها الداعم لجهود “المساءلة والعدالة الانتقالية”، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمفقودين.

وقالت سنو في سلسلة تغريدات عبر منصة “إكس” بهذه المناسبة: إن “الطريق إلى الحقيقة والمساءلة لا يزال طويلاً أمام عدد كبير من السوريين”، مضيفة: “إن اليوم العالمي للمفقودين فرصة لتذكر المفقودين وأحبائهم وتقدير كل من يسعى لمستقبل يسوده العدل والأمل”.

وأشارت سنو إلى لقائها بالصحفية السورية خلود حلمي التي تحدثت عن معاناة العائلات السورية في ملف المفقودين وقالت: “لقد مرّ عام على جلوسي وحديثي مع حلمي، ومنذ ذلك الحين تغير الكثير، حيث سقط نظام الأسد والتأم شمل العديد من العائلات أخيراً”.

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر جددت أمس بمناسبة اليوم العالمي للمفقودين، الذي يصادف في الثلاثين من آب، دعوتها لجميع الأطراف إلى تعزيز جهودها بشكل جماعي لمعالجة محنة عشرات الآلاف من الأشخاص الذين ما زالوا في عداد المفقودين في سوريا.