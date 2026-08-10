اتحاد الكرة الطائرة يصدر جدول مباريات الجولة 13 لدوري ‏الرجال‎ ‎

دمشق-سانا
أصدر الاتحاد العربي السوري لكرة الطائرة جدول مباريات الجولة الـ 13 من الدوري الممتاز لفئة الرجال المقررة يوم الجمعة المقبل، وتتضمن أربع مباريات تقام في دمشق وحماة وإدلب والقامشلي.
ففي دمشق وعلى صالة الفيحاء يلتقي الجيش مع الوحدة، وفي صالة ناصح علواني بحماة يلتقي سلمية مع الفرات، بينما يتواجه كنصفرة مع خان شيخون في إدلب وعامودا مع الشرطة في القامشلي.
وكانت الجولة الـ 12 أسفرت عن فوز الفرات على كنصفرة بثلاثة أشواط دون رد، والجيش على أبو حمام بثلاثة أشواط دون رد، والوحدة على سلمية بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.
ويتصدر الشرطة ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة يليه خان شيخون ب 26 نقطة ثم الجيش ب 25 نقطة والوحدة ب 18 نقطة وعامودا وأبو حمام ب 14 نقطة لكل منهما، وسلمية ب 8نقاط ثم كنصفرة والفرات ب 3 نقاط لكل منهما .