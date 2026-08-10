اتحاد الكرة الطائرة يصدر جدول مباريات الجولة 13 لدوري ‏الرجال‎ ‎

دمشق-سانا‌‎ ‎

أصدر الاتحاد العربي السوري لكرة الطائرة جدول مباريات ‏الجولة الـ 13 من الدوري الممتاز لفئة الرجال المقررة يوم ‏الجمعة المقبل، وتتضمن أربع مباريات تقام في دمشق وحماة ‏وإدلب والقامشلي‎.‎

ففي دمشق وعلى صالة الفيحاء يلتقي الجيش مع الوحدة، وفي ‏صالة ناصح علواني بحماة يلتقي سلمية مع الفرات، بينما ‏يتواجه كنصفرة مع خان شيخون في إدلب وعامودا مع الشرطة ‏في القامشلي. ‎

وكانت الجولة الـ 12 أسفرت عن فوز الفرات على كنصفرة ‏بثلاثة أشواط دون رد، والجيش على أبو حمام بثلاثة أشواط ‏دون رد، والوحدة على سلمية بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

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ويتصدر الشرطة ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة يليه خان ‏شيخون ب 26 نقطة ثم الجيش ب 25 نقطة والوحدة ب 18 ‏نقطة وعامودا وأبو حمام ب 14 نقطة لكل منهما، وسلمية ب ‌‏8نقاط ثم كنصفرة والفرات ب 3 نقاط لكل منهما‎ ‎.