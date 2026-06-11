90 دقيقة قبل صافرة البداية.. حفل افتتاح مونديال 2026 ينطلق من ملعب أزتيكا

دمشق-سانا

قبل 90 دقيقة من المباراة الافتتاحية لكأس العالم لكرة القدم 2026، والتي تجمع منتخبي جنوب إفريقيا والمكسيك، يقام حفل افتتاح المونديال على ملعب أزتيكا في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي عند الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت دمشق.

ومع العد التنازلي لانطلاق المنافسات، تبدو الجماهير على موعد مع افتتاح استثنائي، يمهد الطريق لنسخة يتوقع أن تكون واحدة من أكثر نسخ كأس العالم تميزاً وإثارة، حيث تشهد لأول مرة ثلاثة حفلات افتتاح منفصلة في كل من المكسيك وكندا والولايات المتحدة بالتزامن مع انطلاق مبارياتها الأولى في البطولة.

وتبدأ الاحتفالات من العاصمة المكسيكية، حيث يستضيف ملعب أزتيكا أولى مراسم الافتتاح قبل مواجهة المنتخب المكسيكي مع نظيره الجنوب أفريقي في المباراة الافتتاحية، وتسعى اللجنة المنظمة إلى تقديم عرض يجمع بين الثقافة المكسيكية والإيقاعات اللاتينية واللمسات العالمية في مشهد احتفالي يواكب مكانة كأس العالم كأكبر حدث رياضي على وجه الأرض.

وفي تورنتو تستضيف كندا حفلها الافتتاحي غداً الجمعة، قبل مواجهة البوسنة والهرسك، بمشاركة مجموعة من الفنانين أما الولايات المتحدة، فسوف تقيم احتفالها الخاص في ملعب “سوفاي” بمدينة إنغلوود في ولاية كاليفورنيا.

وتنطلق اليوم الخميس منافسات كأس العالم 2026 في نسخة تاريخية تقام للمرة الأولى بمشاركة 48 منتخباً، كما يسجل الحضور العربي في البطولة رقماً لافتاً بمشاركة ثمانية منتخبات هي مصر والمغرب وتونس والجزائر والأردن والعراق وقطر والسعودية، ما يعزز من حضور الكرة العربية على الساحة العالمية.

يُذكر أن منتخب الأرجنتين توج بلقب النسخة الماضية من كأس العالم التي استضافتها قطر عام 2022 عقب فوزه على المنتخب الفرنسي في المباراة النهائية.