القوة البدنية… رياضة تعزز صحة الشباب وتحميهم من الآفات الضارة

دمشق-سانا

في ظل الظروف المحيطة والتحديات التي تهدد صحة الشباب الجسدية والنفسية، تبرز رياضة اللياقة والقوة البدنية كأحد أهم الوسائل الداعمة لحماية الجيل الشاب من الوقوع في الآفات المدمرة، وفي مقدمتها المخدرات والتدخين.

ويجمع خبراء الرياضة على الدور الكبير الذي تؤديه رياضة القوة البدنية واللياقة كأسلوب حياة يعزز شخصية الشاب نفسياً وجسدياً، من خلال الالتزام بالتدريبات والمعايير الصحية التي تفرض على الرياضي الابتعاد عن كل ما يضر بالصحة للحفاظ على اللياقة والجاهزية البدنية.

ولتسليط الضوء على هذه الرياضة، التقت سانا عدداً من كوادر رياضة القوة البدنية وممارسيها في صالة نادي المحافظة الرياضي بدمشق.

وقال إسماعيل خلوف، أحد كوادر مديرية الأنشطة في نادي محافظة دمشق: إن النادي لا يقتصر على تدريب الأبطال فحسب، بل يفسح المجال أمام الشباب لممارسة رياضة القوة البدنية بما يسهم في ملء أوقات فراغهم، فحين يكرّس الشاب وقته وجهده لتطوير قوته ولياقته، يبني حاجزاً نفسياً وجسدياً يجعله يرفض كل ما يضر بصحته، وبالتالي فإن التدخين والمخدرات نقيضان لصحة الرياضي.

​من جهته، أكد المدرب أحمد العلي أن الرياضة تلعب دوراً محورياً في تحويل الطاقات السلبية لدى الشباب إلى طاقات إيجابية، لأنها تمنح الشعور بالإنجاز وتعزز الثقة بالنفس.

وبيّن أن الإقبال كبير على ممارسة هذه الرياضة من مختلف الفئات العمرية، ولا سيما فئة الشباب، وهو ما يعكس الدور الإيجابي الذي تؤديه الرياضة في مجتمعنا على الصعيدين النفسي والجسدي.

وأشار العلي إلى أن ممارسة رياضة القوة البدنية تتم وفق معايير معتمدة وضمن برامج تدريبية وزمنية محددة، بما يضمن تحقيق الفائدة الصحية والبدنية المطلوبة.

بدوره، أوضح الدكتور عاصم البدوي، وهو رياضي مواظب على ممارسة القوة البدنية، أن الأضرار المدمرة التي تلحقها آفة التدخين والمخدرات بأعضاء الجسم كبيرة، وتشكل الرياضة المضاد الطبيعي لها.

وبيّن أن التدخين والمخدرات يدمران الرئتين ويقللان من كفاءة ضخ الدم، في حين تعمل الرياضة على توسيع السعات التنفسية وتقوية عضلة القلب، إضافة إلى تحسين التركيز الذهني.

يشار إلى أن القوة البدنية واللياقة من الرياضات التي تحظى بإقبال كبير في الأندية الرياضية والمراكز التدريبية المنتشرة في سوريا، لذلك تقام دورات تأهيلية للمدربين بشكل دوري لاعتمادهم في هذه الأندية وفق معايير وشروط محددة.