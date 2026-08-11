العدالة في مواجهة الإفلات من العقاب.. أهالي درعا يتحدثون حول الحكم بإعدام المجرم عاطف نجيب

“يد تعين وكرامة تُصان” مبادرة مجتمعية في الطبقة بريف الرقة
افتتاح أول شاطئ عام ومجانيّ في اللاذقية
يوم علمي حول تقنيات العناية بالبشرة والشعر في مطرانية السريان الكاثوليك بحمص
ساحات العيد.. مصدر رزق موسمي يجمع بين العمل والترفيه
سوريون في ألمانيا يستذكرون أيام العيد في وطنهم بعد أدائهم صلاة عيد الفطر
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى